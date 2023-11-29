"الصحة العالمية" تحذر: الظروف السيئة لغزة تُسرّع تفشي الأمراض بين السكان

وأضاف أن أكثر من 110 آلاف شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وأكثر من 70 ألف شخص يعانون الإسهال، ويعاني الآلاف من أمراض أخرى، بما في ذلك الجرب والقمل والطفح الجلدي والقوباء وجدري الماء واليرقان.