"الصحة العالمية" تحذر: الظروف السيئة لغزة تُسرّع تفشي الأمراض بين السكان

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم (الأربعاء)، من أن الاكتظاظ ونقص الغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية يؤدي إلى تسريع انتشار الأمراض في قطاع غزة.
وأوضح "أدهانوم" عبر موقع "إكس" أن الافتقار إلى البنية التحتية أو الوصول إلى الدواء، أدى إلى تزايد عدد الإصابات بين ما يقرب من 1.3 مليون شخص نازح في غزة.
وأضاف أن أكثر من 110 آلاف شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وأكثر من 70 ألف شخص يعانون الإسهال، ويعاني الآلاف من أمراض أخرى، بما في ذلك الجرب والقمل والطفح الجلدي والقوباء وجدري الماء واليرقان.
ودعا المدير العام للمنظمة إلى وقف إطلاق النار؛ لأن الظروف الحالية في القطاع تزيد من خطر تفشي الأمراض.