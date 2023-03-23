"كان يقود الشاحنات في دبي".. الهند تبحث عن زعيم "سيخي" يطالب بالانفصال

واتهمت الشرطة، أمريتبال سينغ، وهو واعظ يبلغ من العمر 30 عامًا، ومساعديه بإثارة الفتنة في الولاية، التي تطاردها ذكريات تمرّد مسلح في الثمانينيات من أجل دولة سيخية مستقلة تسمى خالستان، وأدى التمرد إلى عملية عسكرية مثيرة للجدل شنّتها الحكومة الهندية أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، وفقًا لتقديرات رسمية.