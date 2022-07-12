صراع أجنحة الحوثي يتواصل.. تصفية قيادي ميداني جديد للميليشيا

أقدم الحوثيون على تصفية أحد قياداتهم الميدانية؛ وذلك ضمن خلافات الأجنحة والتصفيات القائمة في أروقة قادة الميليشيات، وفقًا لـ"العربية نت".
وفي التفاصيل، قامت الميليشيات بتصفية داود الرازحي، المُكنَّى بأبي علي الرازحي، وهو "قائد ما تسمى كتائب القتال الخاصة بالمدعو عبد الخالق الحوثي"، شقيق زعيم الحوثيين، حسب ما نقلته وكالة "خبر" اليمنية عن مصادر خاصة الثلاثاء.
وفيما زعم الحوثيون أن الرازحي تعرَّض لحادث انقلاب سيارة، وبرفقته والدته وأسرته، على طريق صنعاء - صعدة، أكدت مصادر "خبر" أن الرازحي تعرَّض مع عائلته لوابل من الرصاص؛ أودى بحياة أفراد أسرته، فيما تم نقله لأحد المستشفيات قبل أن يفارق الحياة.
وشهدت الفترة الماضية تفجُّر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية؛ إذ طفت على السطح موجة تصفيات.
ووصلت العمليات إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرى تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقه عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات، ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.