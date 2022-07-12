صراع أجنحة الحوثي يتواصل.. تصفية قيادي ميداني جديد للميليشيا

وفيما زعم الحوثيون أن الرازحي تعرَّض لحادث انقلاب سيارة، وبرفقته والدته وأسرته، على طريق صنعاء - صعدة، أكدت مصادر "خبر" أن الرازحي تعرَّض مع عائلته لوابل من الرصاص؛ أودى بحياة أفراد أسرته، فيما تم نقله لأحد المستشفيات قبل أن يفارق الحياة.