راقبها سلاح الطيران.. مدمّرة أمريكية تتوغّل في بحر الصين و"بكين" ترد ببيان!

ندّدت الصين، اليوم الإثنين، "بتوغل" مدمّرة أمريكية في قطاع في بحر الصين الجنوبي تطالب به بكين، بعد إعلان البحرية الأمريكية أن السفينة الحربية "ميليوس" أجرت عملية تندرج في إطار "حرية الملاحة".
وقال الناطق باسم القيادة الجنوبية في الجيش الصيني تيان جونلي؛ في بيان، إن "المدمّرة قاذفة الصواريخ ميليوس توغلت بشكلٍ غير قانوني في المياه المحاذية لشعاب ميجي في جزر نانشا الصينية من دون موافقة الحكومة الصينية"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف "جونلي"، أن سلاح الطيران الصيني "تابع السفينة وراقبها".
من ناحيتها، قالت البحرية الأمريكية إن المدمّرة ميليوس التابعة لها والمزوّدة بصواريخ موجّهة أبحرت في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر "سبراتلي"، اليوم الإثنين، في إجراءٍ يهدف إلى التأكيد على الحقوق والحريات الملاحية.
وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي يجرى فيه الجيش الصيني محاكاة لشن ضربات دقيقة على أهداف رئيسة في تايوان، في إطار مناورات حول الجزيرة، ووسط تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، وفقا لـ"رويترز".
وقالت البحرية الأمريكية إن العملية التي قامت بها المدمّرة تتفق مع القانون الدولي، وقال بيانها إن "عملية حرية الملاحة هذه تدعم الحقوق والحريات والاستخدامات المشروعة للبحر".