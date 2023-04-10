راقبها سلاح الطيران.. مدمّرة أمريكية تتوغّل في بحر الصين و"بكين" ترد ببيان!

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي يجرى فيه الجيش الصيني محاكاة لشن ضربات دقيقة على أهداف رئيسة في تايوان، في إطار مناورات حول الجزيرة، ووسط تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، وفقا لـ"رويترز".