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أمريكا تعاقب 9 كيانات إيرانية شاركت في إنتاج وبيع مواد بترولية وبتروكيماوية

3 شركات منها في ماليزيا وسنغافورة
أمريكا تعاقب 9 كيانات إيرانية شاركت في إنتاج وبيع مواد بترولية وبتروكيماوية
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الخميس) عقوبات على تسع كيانات إيرانية، لدورها في إنتاج وبيع ونقل مواد بترولية وبتروكيماوية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات، إلى مشترين في آسيا.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان، أن العقوبات تستهدف ست شركات لصناعة البتروكيماويات تتخذ من إيران مقرًا لها، أو شركات تابعة لها.

وأضافت أن العقوبات طالت أيضًا ثلاث شركات في ماليزيا وسنغافورة، تتهم بالمشاركة في تسهيل بيع وشحن مواد بترولية وبتروكيماوية نيابة عن شركة أدرجت على قائمة العقوبات، لتسهيل بيع منتجات بترولية من شركة النفط الوطنية الإيرانية.

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