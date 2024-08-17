شيوعية وخادم المليارديرات.. "ترامب وهاريس".. اتهامات على كرسي الرئاسة المنتظر!

وذكرت "هاريس" أنّ ترامب يريد زيادة الرسوم الجمركية في شكل حادّ، ورأت أن هذا يعادل "فرض ضريبة وطنية على الاستهلاك" وهو ما سيكون "مدمرًا"، وقالت: "هذا يعني ارتفاع أسعار كل احتياجاتكم اليومية: ضريبة ترامب + على الوقود، + ضريبة ترامب + على المواد الغذائية، + ضريبة ترامب + على الملابس..."، مؤكدة أن مشروع منافسها الجمهوري سيكلف الأُسرة 3900 دولار في السنة.