عقب تحذيرات "واشنطن"..بغداد تؤكد على أمن البعثات الدبلوماسية رغم التوترات الإقليمية

وتأتي هذه التوترات في سياق تصاعد الخلافات الإقليمية، لا سيما بين الولايات المتحدة وإيران، مع تحذيرات أمريكية لإيران من عواقب وخيمة في حال تعثر الاتفاق النووي، ورد إيراني بتهديد استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة إذا ما تعرضت الجمهورية الإسلامية لأي عمل عسكري.