عقب تحذيرات "واشنطن"..بغداد تؤكد على أمن البعثات الدبلوماسية رغم التوترات الإقليمية

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في العراق تتمتع بأوسع إمكانيات العمل الآمن وحرية التواصل، وتمارس نشاطاتها بشكل طبيعي في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية اليوم أن إخلاء بعض الموظفين من السفارة الأمريكية يأتي كإجراء احترازي تنظيمي ولا يعكس وجود أي مؤشر أمني داخل الأراضي العراقية.
وأشار النعمان إلى تصاعد الاستقرار الداخلي واستتباب الأمن وفق المؤشرات والتقارير اليومية، مؤكدًا استمرار القوات الأمنية في تنفيذ خططها بكفاءة عالية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. وأضاف أن الجهات الأمنية تتابع التطورات وتتمتع بمستوى عالٍ من الجاهزية للتعامل مع أي طارئ.
جاء هذا التصريح في ظل تحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية من السفر إلى العراق وتصنيف البلاد ضمن "المستوى الرابع – لا تسافر"، وقرار إجلاء الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية في بغداد بسبب مخاطر مرتفعة تشمل العنف والاختطاف، إضافة إلى قيود على استخدام مطار بغداد الدولي لموظفي الحكومة الأمريكية.
وتأتي هذه التوترات في سياق تصاعد الخلافات الإقليمية، لا سيما بين الولايات المتحدة وإيران، مع تحذيرات أمريكية لإيران من عواقب وخيمة في حال تعثر الاتفاق النووي، ورد إيراني بتهديد استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة إذا ما تعرضت الجمهورية الإسلامية لأي عمل عسكري.