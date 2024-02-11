البرهان: نتقدم في كل المحاور ونعمل من أجل النصر.. والجيش على قلب رجل واحد

وفي التفاصيل، قال "البرهان" في تصريحات، أدلى بها خلال تفقُّده فِرقة مشاة في مدينة الدبة بالولاية الشمالية أمس الأحد، إن القوات المسلحة "تتقدم في كل المحاور، وتعمل جاهدة من أجل النصر ودحر هذا العدو قريبًا، في إشارة إلى القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.