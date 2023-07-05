روسيا ترفض تأكيد تحذير الرئيس الصيني لـ"بوتين" من استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

وعند سؤاله عن التصريحات، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "لا، لا يمكنني تأكيد ذلك؛ فالبلدان أصدرا بيانات في ذلك الوقت بشأن مضمون محادثاتهما، وأن أي شيء آخر هو أمر خيالي"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الروسية.