روسيا ترفض تأكيد تحذير الرئيس الصيني لـ"بوتين" من استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

رفضت روسيا، اليوم "الأربعاء"، تأكيد تصريحات نقلتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مسؤولين غربيين وصينيين، ذكروا أن الرئيس الصيني شي جين بينج حذّر نظيره فلاديمير بوتين بشكل شخصي، من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
وعند سؤاله عن التصريحات، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "لا، لا يمكنني تأكيد ذلك؛ فالبلدان أصدرا بيانات في ذلك الوقت بشأن مضمون محادثاتهما، وأن أي شيء آخر هو أمر خيالي"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الروسية.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن مسؤولين غربيين وصينيين قولهم: "إن الرئيس الصيني حذّر بوتين بشكل شخصي أثناء زيارته الرسمية لروسيا في مارس الماضي من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا"؛ ما يشير إلى أن بكين تساورها مخاوف بشأن ما تصفه روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا"، حتى وإن كانت تقدم دعمًا ضمنيًّا لموسكو.