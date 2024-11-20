بسبب انتقاداته للسلطة.. المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة

وفي التفاصيل، كان يُنظر إلى مايغا، الذي عينه الجيش عام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام، على أن لديه قدرة محدودة على العمل في ظل هيمنة الجيش، ومع ذلك، فإن إقالته تزيد من حالة عدم اليقين في سياق مضطرب أصلاً.