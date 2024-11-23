"استولى عليه وطوره".. "حزب الله" يستخدم صاروخاً إسرائيلياً في ضرب إسرائيل

وتنتشر صواريخ ألماس في ترسانات حزب الله، حيث تم العثور عليها بين مخزون كبير من الذخائر ذات الجودة المنخفضة. وقد تميزت هذه الصواريخ بدقتها وقوتها، مما يهدد الوحدات والمعدات الإسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية. ويُعتقد أن حزب الله يقوم بتصنيع هذه الصواريخ في لبنان للحد من اعتماده على إيران، كما يُعتقد أن إيران تنتجها أيضًا لجيشها، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".