واشنطن تستدعي السفير الروسي بعد إسقاط المسيَّرة ريبر.. والجيش الروسي يرد

في المقابل، اعترف الجيش الروسي بأن اثنتين من مقاتلاته اعترضتا المسيَّرة الأمريكية فوق البحر الأسود، لكنه نفى الاصطدام بها والتسبُّب في سقوطها خلافاً لما أعلنته واشنطن.