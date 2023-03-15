واشنطن تستدعي السفير الروسي بعد إسقاط المسيَّرة ريبر.. والجيش الروسي يرد

أعلنت الولايات المتحدة أنها استدعت السفير الروسي في واشنطن إلى وزارة الخارجية؛ للتعبير عن "اعتراضها الشديد" بعد الحادث الذي تعرَّضت له المسيَّرة الأمريكية فوق البحر الأسود.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس؛ للصحافيين "سنستدعي السفير الروسي إلى وزارة الخارجية"، مضيفاً أن السفير الأمريكي في موسكو نقل أيضاً احتجاجات واشنطن في رسالة إلى وزارة الخارجية الروسية.
في المقابل، اعترف الجيش الروسي بأن اثنتين من مقاتلاته اعترضتا المسيَّرة الأمريكية فوق البحر الأسود، لكنه نفى الاصطدام بها والتسبُّب في سقوطها خلافاً لما أعلنته واشنطن.
وقالت وزارة الدفاع الروسية "بعد مناورة عنيفة، بدأت المسيَّرة MQ-9 رحلة خارجة عن السيطرة وهوت وارتطمت بسطح المياه"؛ موضحة أن المقاتلتَيْن الروسيتَيْن لم تطلقا النار ولم "تحتكا" بالطائرة.
هذا وقد أفادت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، بأن مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 اصطدمت بطائرة أمريكية مسيَّرة من طراز ريبر MQ-9 Reaper.
وقال الجيش الأمريكي في بيان "كانت طائرة من طراز MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما تمّ اعتراضها وضربها من قِبل طائرة روسية.