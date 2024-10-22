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نزيف الضحايا مستمر.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 42718 شهيداً
ارتكاب 7 مجازر واستشهاد 84 فلسطينياً وإصابة 487 خلال الساعات الـ 48 الماضية
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 381 على التوالي، إلى 42718 شهيداً، ونحو 100282 جريحاً؛ معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 84 فلسطينياً وإصابة 487 بجروحٍ مختلفة؛ حروق بعضها خطيرة، إضافة إلى ارتكاب سبع مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ 48 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت رُكام المنازل المدمّرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توافر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.