إصابة سفينة بصاروخ قُبالة سواحل اليمن

تعرَّضت سفينة تجارية لأضرارٍ من جرّاء إصابتها بصاروخٍ قُبالة سواحل اليمن- غرب مدينة الحديدة؛ التي يسيطر عليها الحوثيون، وفق ما أفادت به وكالة أمن بحري بريطانية الجمعة.
وقالت وكالة "يو كاي إم تي أو" التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إن "سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وأن السفينة تعرّضت لبعض الأضرار"، مشيرة الى أن طاقمها بخير وتواصل الإبحار نحو مقصدها.
وفي حين لم تعلن أيُّ جهةٍ بعد مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ، يأتي الحادث ضمن سلسلة هجماتٍ متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفّذها منذ أشهر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
منذ 19 نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفناً تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا للفلسطينيين في ظل الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.
ولمحاولة ردعهم و"حماية" الملاحة البحرية، تشنّ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ضرباتٍ على مواقعَ تابعةٍ للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حينٍ وآخر ضرباتٍ على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.