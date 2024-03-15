إصابة سفينة بصاروخ قُبالة سواحل اليمن

وفي حين لم تعلن أيُّ جهةٍ بعد مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ، يأتي الحادث ضمن سلسلة هجماتٍ متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفّذها منذ أشهر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.