"الصفدي": العدوان الإسرائيلي على غزة سبب التوتر المتصاعد بالمنطقة

وقال الصفدي؛ في تصريحات صحفية اليوم: "الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي بشكل عام، ويؤكّد ترابط استقرار المنطقة وأمنها، الذي يشكل العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وغطرسة إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين التهديد الأكبر له".