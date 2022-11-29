السجن والتعذيب لأسرهم.. لاعبو إيران تحت تهديد النظام إن لم يغنوا النشيد!

وكان لاعبو المنتخب الإيراني قد امتنعوا عن ترديد النشيد الوطني في مباراتهم الأولى في مونديال قطر 2022 أمام إنجلترا، تضامناً مع المتظاهرين الإيرانيين الذين يشاركون في احتجاجات منذ سبتمبر الماضي إثر موت الشابة مهسا أميني، بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق الإيرانية.