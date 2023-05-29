قبل ساعات من انتهاء الهدنة.. اشتباكات كثيفة في الخرطوم

أفاد سكان بسماع دوي اشتباكات كثيفة ومتواصلة، اليوم (الاثنين)، في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم، قبل ساعات من انتهاء اتفاق الهدنة الهش، الذي وفر بعض الهدوء في الصراع المستمر منذ ستة أسابيع، لكنه أتاح وصول القليل فقط من المساعدات الإنسانية.
واستمرت الاشتباكات من أمس وحتى اليوم في جنوب وغرب أم درمان، إحدى المدن الثلاث المتجاورة، التي تشكل ولاية الخرطوم، وفقاً لـ"رويترز".
واندلع الصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان)؛ مما أسفر عن مقتل المئات وفرار ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم.