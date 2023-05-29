قبل ساعات من انتهاء الهدنة.. اشتباكات كثيفة في الخرطوم

أفاد سكان بسماع دوي اشتباكات كثيفة ومتواصلة، اليوم (الاثنين)، في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم، قبل ساعات من انتهاء اتفاق الهدنة الهش، الذي وفر بعض الهدوء في الصراع المستمر منذ ستة أسابيع، لكنه أتاح وصول القليل فقط من المساعدات الإنسانية.