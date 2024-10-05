الصوت العربي في الانتخابات الأمريكية.. خوف هاريس من خسارة هذه الولاية يدفعها للاجتماع بقيادات أمريكية عربية

يعد هذا الاجتماع الذي جرى، الجمعة، واحداً من محاولات عدة في الأيام القليلة الماضية لإصلاح العلاقات مع الناخبين المسلمين والعرب الذين دعموا بشكلٍ كبيرٍ الرئيس جو بايدن؛ في عام 2020 عندما كان المرشح الديمقراطي، لكنهم قد يمتنعون عن التصويت لهاريس؛ ما يجعلها تخسر ولاية ميشيغن المهمة.