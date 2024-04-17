"مجلس الأمن" يُصوِّت على طلب فلسطين الحصول على "العضوية الكاملة".. الجمعة المقبلة

"مجلس الأمن" يُصوِّت على طلب فلسطين الحصول على "العضوية الكاملة".. الجمعة المقبلة
قال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يُصوِّت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة المقبل على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة حليفة إسرائيل؛ لأنه سيكون اعترافًا واقعيًّا بوجود دولة فلسطينية.
وتفصيلاً، أوضح الدبلوماسيون أن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوًا من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (الـ1900بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة المقبل على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 دولة، بـ"منح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة".
وقالت واشنطن في وقت سابق هذا الشهر إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وليس في الأمم المتحدة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اليوم الأربعاء إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة، يوصي بأن تنال السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في المنظمة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.