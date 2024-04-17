"مجلس الأمن" يُصوِّت على طلب فلسطين الحصول على "العضوية الكاملة".. الجمعة المقبلة

قال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يُصوِّت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة المقبل على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة حليفة إسرائيل؛ لأنه سيكون اعترافًا واقعيًّا بوجود دولة فلسطينية.