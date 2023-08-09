4 أشهر من الحرب.. العاصمة السودانية "المدمَّرة" تعيش يومًا داميًا

وفي حين يتبادل طرفا القتال الاتهامات بشأن المسؤولية في تزايد الخسائر البشرية، التي وصلت -بحسب تقديرات الأمم المتحدة- إلى أكثر من 4500 قتيل منذ اندلاع القتال في الخامس عشر من أبريل، يقول مراقبون إن القصف الجوي والمدفعي كان سببًا مباشرًا في سقوط أكثر من 95% من الضحايا.