"إدارة الأزمات الإيرانية": تم التعرف على هوية الضحايا ولا حاجة للحمض النووي

وقال: "تم تحديد هوية الضحايا، ولا داعي لإجراء فحوص الطب العدلي؛ رغم الحروق التي تعرضت لها الجثث"؛ مشيرًا إلى أنه "سيتم نقل الجثامين إلى مقبرة الشهداء في تبريز".