فجرت جسراً ثانياً بالمنطقة.. "زيلينسكي": موطئ قدم كييف في كورسك يزداد قوة

وجاء ذلك بعد أن هاجم الجيش الأوكراني منطقة كورسك الحدودية، حيث سيطر، وفق كييف، على 82 بلدة وعلى 1150 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في هجوم جاء مباغتاً لموسكو، ناقلاً بذلك للمرة الأولى المواجهات إلى الأراضي الروسية .