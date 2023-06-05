خمسة قتلى وثمانية جرحى جرّاء هجوم مسلح في الإكوادور

قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب ثمانية آخرون، عندما فتح ثلاثة رجال النار داخل منزل في غواياكيل، إحدى أكثر المدن تضرراً من الجريمة وتهريب المخدرات في الإكوادور، حسبما ذكرت الشرطة.
استناداً إلى شهود عيان، وصل ثلاثة رجال على دراجة نارية إلى إيسلا ترينيتاريا في جنوب المدينة ودخلوا المنزل، حيث "أطلقوا أعيرة نارية عدة".
وقال الكولونيل فاباري مونتالفو للصحافة “"حتى الآن أحصينا خمسة قتلى وثمانية جرحى"، موضحاً أن أحد القتلى شرطي أُصيب برصاصات عدة في رأسه.
تشهد الإكوادور موجة عنف بسبب صراع بين عصابات متورّطة في تهريب المخدرات.