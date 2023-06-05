خمسة قتلى وثمانية جرحى جرّاء هجوم مسلح في الإكوادور

قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب ثمانية آخرون، عندما فتح ثلاثة رجال النار داخل منزل في غواياكيل، إحدى أكثر المدن تضرراً من الجريمة وتهريب المخدرات في الإكوادور، حسبما ذكرت الشرطة.