"آر جي 60".. روسيا تختبر قنبلة يدوية حرارية بشظايا خارقة في معارك أوكرانيا

بدأ الجيش الروسي، مؤخرًا، استخدام قنابل يدوية حرارية-تفجيرية من طراز جديد يحمل اسم "آر جي 60" ضمن عملياته العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما أوردته منصات إعلامية أوكرانية ووكالة "تاس" الروسية.
وتحمل القنبلة الجديدة، المسجلة ببراءة اختراع تحت اسم "RG-60 TBO-1"، تصميمًا بوليميريًا يحتوي على 900 قطعة فولاذية، بهدف الدمج بين تأثيري التجزئة والانفجار الحراري عالي الضغط.
وتتميّز هذه القنابل بقدرتها على نثر رداد قابل للاشتعال، وتصل سرعة شظاياها إلى ما بين 1300 و1500 متر في الثانية، ما يجعلها قاتلة حتى على مسافة 8 أمتار، وفقًا لمصمميها، حتى في حال ارتداء المستهدفين سترات واقية من الدرجة الثانية.
وأكدت تقارير أن الجيش الروسي اختبر هذه القنابل خلال عمليات ميدانية في صيف 2025، وهي جاهزة حاليًا للإنتاج التسلسلي.
في المقابل، يستخدم الجيش الأوكراني قنابل حرارية مشابهة من طراز "RGT-27"، يبلغ وزنها نحو 600 غرام، وتُحدث كرة نارية يصل حجمها إلى 13 مترًا مكعبًا.