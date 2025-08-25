"آر جي 60".. روسيا تختبر قنبلة يدوية حرارية بشظايا خارقة في معارك أوكرانيا

وتتميّز هذه القنابل بقدرتها على نثر رداد قابل للاشتعال، وتصل سرعة شظاياها إلى ما بين 1300 و1500 متر في الثانية، ما يجعلها قاتلة حتى على مسافة 8 أمتار، وفقًا لمصمميها، حتى في حال ارتداء المستهدفين سترات واقية من الدرجة الثانية.