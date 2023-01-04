الرئيس الروسي يأمر فرقاطة مسلحة بصواريخ أسرع من الصوت بالتوجه للمحيط الأطلسي

وأوضح "بوتين" في مؤتمر عبر الفيديو مع وزير الدفاع سيرغي شويو، وقائد الفرقاطة إيغور كروخمال، الموجودَين في مكان لم يُفصَح عنه: "إن السفينة مجهزة بأحدث نظام صاروخي تفوق سرعته سرعة الصوت".