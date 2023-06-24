مصدر: قافلة "فاغنر" المتجهة إلى موسكو تضم 5 آلاف مقاتل

نقلت "رويترز" عن مصدر مقرب من قيادة الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك الأوكرانية، اليوم (السبت)، أن قافلة من مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة المتمردة تقترب من ضواحي موسكو تضم نحو 5 آلاف رجل بقيادة القائد الكبير في المجموعة دميتري أوتكين.
وذكر المصدر الذي أثبت أنه محل ثقة في السابق، أن رئيس فاغنر يفجيني بريجوجين لديه أقل من 25 ألف رجل تحت تصرفه، وأن نحو 5 آلاف منهم في روستوف بجنوب البلاد، وهي المدينة التي أعلن "برجوجين" أنه سيطر عليها والتي تمثل أهمية كبيرة لإمدادات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضاف أن خطة فاغنر بالنسبة لموسكو هي اتخاذ مقاتليه مواقع في منطقة مكتظة بالسكان.