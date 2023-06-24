مصدر: قافلة "فاغنر" المتجهة إلى موسكو تضم 5 آلاف مقاتل

وذكر المصدر الذي أثبت أنه محل ثقة في السابق، أن رئيس فاغنر يفجيني بريجوجين لديه أقل من 25 ألف رجل تحت تصرفه، وأن نحو 5 آلاف منهم في روستوف بجنوب البلاد، وهي المدينة التي أعلن "برجوجين" أنه سيطر عليها والتي تمثل أهمية كبيرة لإمدادات الحرب الروسية في أوكرانيا.