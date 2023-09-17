تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط "القيادة العامة" بالخرطوم

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، في بيان: "إن المليشيا المتمردة حاولت الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة، وإن قوات الجيش صدت المهاجمين، وكبدتهم خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من المركبات القتالية".