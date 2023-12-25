هجوم بطائرة مُسيَّرة ملغومة شمالي العراق.. ومطار أربيل يخرج عن الخدمة

ذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين أن العمل توقَّف في مطار أربيل بعد إسقاط طائرة مُسيَّرة ملغومة بالقرب من المطار.
وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول إن الحادث تسبب في وقوع بعض الإصابات، وعُطل بجدول الرحلات.
واستهدف هجوم بطائرة مُسيَّرة مفخخة قاعدة تضم قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش قرب مطار أربيل في شمال العراق اليوم الاثنين، كما أفادت السلطات العراقية التي قالت إن الهجوم أدى إلى وقوع "إصابات"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر، في انعكاس للتوتر الإقليمي الذي عززته الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن "جماعات خارجة عن القانون" قامت بإرسال "طائرة مُسيَّرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني اليوم الاثنين عند الساعة الـ15:50.
وأضاف: "أدى هذا الحادث إلى وقوع إصابات وجرحى، وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية". مؤكدًا أن "القوات الأمنية العراقية ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة".
وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد 10 أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها المسؤول العسكري الأمريكي. وتبنت معظم تلك الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق".