هجوم بطائرة مُسيَّرة ملغومة شمالي العراق.. ومطار أربيل يخرج عن الخدمة

وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد 10 أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها المسؤول العسكري الأمريكي. وتبنت معظم تلك الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق".