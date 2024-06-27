نجا من محاولة انقلاب عسكري.. من هو رئيس بوليفيا لويس آرسي؟

يُعرف عن "آرسي"، الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، أنه شخص هادئ وقليل الكلام، وقد فاز في الانتخابات عام 2020 بعد فترة من الاضطرابات السياسية الشديدة، وقد شاب الانتخابات التي أجريت في العام السابق مزاعم بتزوير الأصوات، مما تسبب في احتجاجات واسعة النطاق وأدى في النهاية إلى استقالة الرئيس آنذاك إيفو موراليس.