زيلينسكي في واشنطن لبحث صفقة صواريخ "توماهوك" مع ترامب

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأميركية واشنطن اليوم الخميس، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث تسليم صواريخ “توماهوك” الأميركية لبلاده، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أوكراني كبير.
وأوضح المصدر أن زيلينسكي سيلتقي خلال الزيارة ممثلين عن شركات الصناعات الدفاعية الأميركية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحديد موعد فعلي لبدء عمليات الإمداد، في ظل مشاورات مكثفة بين كييف وواشنطن بشأن الدعم العسكري.
وأضاف المسؤول أن الرئيس الأوكراني سيجتمع الجمعة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، لبحث تفاصيل الصفقة، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين أصبحت “براغماتية أكثر”، بعد فترة من التوتر خلال لقاء سابق في فبراير، حين وجّه ترامب ونائبه جاي دي فانس انتقادات حادة لزيلينسكي ووصفاه بأنه “ناكر للجميل”.
وأشار المصدر إلى أن مسؤولين أوكرانيين التقوا هذا الأسبوع ممثلين عن شركات أسلحة أميركية، بينها شركة رايثيون المنتجة لصواريخ “توماهوك”، مضيفًا أن بدء عمليات التسليم “بحاجة إلى إشارة سياسية” من واشنطن.
وكان ترامب قد حذر روسيا في وقت سابق من أنه قد يرسل صواريخ “توماهوك” بعيدة المدى إلى أوكرانيا إذا لم تسوِّ موسكو حربها قريبًا، فيما ردّت روسيا بالتحذير من أن خطوة كهذه ستؤدي إلى قطع العلاقات مع واشنطن وإشعال جولة جديدة من التصعيد.
ووفق المصدر الأوكراني، فإن عدد الصواريخ المحتمل إرسالها لم يُحدد بعد، لكنه أشار إلى أن “الترسانة وحدها ستكون كافية ليشعر بها بوتين”.