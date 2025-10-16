زيلينسكي في واشنطن لبحث صفقة صواريخ "توماهوك" مع ترامب

وكان ترامب قد حذر روسيا في وقت سابق من أنه قد يرسل صواريخ “توماهوك” بعيدة المدى إلى أوكرانيا إذا لم تسوِّ موسكو حربها قريبًا، فيما ردّت روسيا بالتحذير من أن خطوة كهذه ستؤدي إلى قطع العلاقات مع واشنطن وإشعال جولة جديدة من التصعيد.