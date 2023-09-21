بوتين "وعلييف" يجريان اتصالاً هاتفيًا بعد مقتل جنود روس بـ"كارباخ"

عبر رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الخميس، عن أسفه وتعازيه الحارة، لرئيس روسيا فلاديمير بوتين، لوفاة جنود من قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني كاراباخ، الأربعاء.
وأكد "علييف" خلال اتصاله مع "بوتين"، أنه سيتم إجراء تحقيق شامل في حادث مقتل الجنود الروس ومعاقبة المسؤولين عنه.
وشدد "بوتين" و"علييف"، خلال الاتصال، على أهمية التنفيذ المتسق للاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن الوقف الكامل للعمليات القتالية في "كاراباخ".
فيما أعرب الرئيس الأذربيجاني، عن استعداده لتقديم المساعدة المادية إلى أسر جنود قوات حفظ السلام الذين قتلوا.
وناقش "بوتين" و"علييف"، الخطوات ذات الأولوية لتعزيز استقرار الوضع والتغلب على المشاكل الإنسانية في "كاراباخ".
وأكد الرئيس الروسي، خلال محادثته مع الرئيس الآذاري، أهمية ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ.