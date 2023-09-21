بوتين "وعلييف" يجريان اتصالاً هاتفيًا بعد مقتل جنود روس بـ"كارباخ"

عبر رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الخميس، عن أسفه وتعازيه الحارة، لرئيس روسيا فلاديمير بوتين، لوفاة جنود من قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني كاراباخ، الأربعاء.