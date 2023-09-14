رئيس الأركان الأميركي ينفي تقديم توصية إلى "ترامب" لشن هجوم على إيران

نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأميركي مارك ميلي، تقديم أي توصية إلى الرئيس دونالد ترامب بشن أي هجوم عسكري على إيران، وفقاً لما نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية اليوم (الخميس).
وقال "ميلي" في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، تُبث كاملة الأحد المقبل، قال ميلي: "أستطيع أن أؤكد لكم أنني لم أوصِ ولو لمرة واحدة بمهاجمة إيران".
وجاء نفي "ميلي" بعد أن نشرت "سي إن إن" في يونيو الماضي، تسجيلاً صوتياً مسربًا، ذكرت أنه "لترامب وهو يتحدث عن حيازته لوثائق تتعلق بإيران، لم يرفع عنها السرية"، وتضمن التسجيل "الحديث عن خطط وزارة الدفاع الأميركية، التي يقودها ميلي، بشن هجوم على إيران".
وعن الحديث عن "ميلي"، قال "ترامب" في التسجيل المسرب: "إنه يريد الهجوم على إيران".
وبات "ميلي" شخصية مهمة في لائحة الاتهام، التي وجهها المدعي العام الفدرالي، جاك سميث، لـ"ترامب" بشأن سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية، عندما ادعى الرئيس السابق أن "لديه خطة لمهاجمة إيران كتبها ميلي"، ورداً على ذلك، ذكر "ميلي" في مقابلته مع "سي إن إن": أنه "لا يعرف الوثيقة المحددة التي كان ترامب يشير إليها خلال ذلك الاجتماع".
وادعى "ميدوز" في مذكراته أن "ميلي حثّ ترامب على مهاجمة إيران أكثر من مرة خلال فترة رئاسة السياسي الجمهوري البارز، لكن الرئيس السابق لم يفعل ذلك".