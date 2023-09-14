رئيس الأركان الأميركي ينفي تقديم توصية إلى "ترامب" لشن هجوم على إيران

وبات "ميلي" شخصية مهمة في لائحة الاتهام، التي وجهها المدعي العام الفدرالي، جاك سميث، لـ"ترامب" بشأن سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية، عندما ادعى الرئيس السابق أن "لديه خطة لمهاجمة إيران كتبها ميلي"، ورداً على ذلك، ذكر "ميلي" في مقابلته مع "سي إن إن": أنه "لا يعرف الوثيقة المحددة التي كان ترامب يشير إليها خلال ذلك الاجتماع".