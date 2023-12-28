أمريكا تقدم خطة إلى مجموعة الـ7 لمصادرة أصول روسية بـ"300" مليار دولار

وأوضحت "فاينانشيال تايمز" أن الولايات المتحدة اقترحت، بدعم من بريطانيا واليابان وكندا، المضيَّ قدمًا في الأعمال التحضيرية؛ حتى يجري تجهيز الخيارات أمام الاجتماع المحتمل لقادة مجموعة السبع، المقرر عقده في 24 فبراير المقبل، وهو التاريخ الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء الهجوم على كييف عام 2022.