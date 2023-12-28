أمريكا تقدم خطة إلى مجموعة الـ7 لمصادرة أصول روسية بـ"300" مليار دولار
قدمت الولاياتُ المتحدة خطةً إلى مجموعة السبع لمصادرة أصول روسية مجمدة بقيمة "300" مليار دولار، في الوقت الذي يسارع فيه الحلفاء للاتفاق على خطة مع حلول الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا؛ بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم "الخميس".
وبيّنت الصحيفة أن تسريع وتيرة العمل على مصادرة أصول موسكو لحساب أوكرانيا، يسلّط الضوء على أهمية هذا الإجراء بالنسبة للغرب، على الرغم من عدم اتخاذ أي قرارات حتى الآن، وأن القضية لا تزال قيد نقاش شائك داخل عواصم أوروبية.
وأضافت الصحيفة، نقلًا عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعون على مكالمات تطرّقت إلى سبل تطوير هذه السياسة، وتقييم المخاطر التي تنطوي عليها: أن وزراء مالية دول مجموعة السبع، ونوابهم، ناقشوا هذه المسألة خلال الشهر الجاري.
وأوضحت "فاينانشيال تايمز" أن الولايات المتحدة اقترحت، بدعم من بريطانيا واليابان وكندا، المضيَّ قدمًا في الأعمال التحضيرية؛ حتى يجري تجهيز الخيارات أمام الاجتماع المحتمل لقادة مجموعة السبع، المقرر عقده في 24 فبراير المقبل، وهو التاريخ الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء الهجوم على كييف عام 2022.
وأشارت إلى أن مجموعات العمل الثلاث التي اقترحتها واشنطن، ستدرس المسائل القانونية المتعلقة بإجراء مصادرة الأصول، وسبل تطبيق هذه السياسة، وتقليل مخاطرها، والخيارات المتاحة بشأن أفضل السبل لتوصيل الدعم إلى أوكرانيا.