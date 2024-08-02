استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن 4 فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا، إثر غارة جوية على منزلهم وسط مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطينيان في قصف طال مخيم المغازي وسط القطاع، تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف للأسبوع الثاني على التوالي لمخيم البريج وسط القطاع، وأسفر عن إصابة العديد من الفلسطينيين وسط المخيم، الذي دمرت قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في شماله.