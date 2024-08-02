استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية، على مخيم المغازي ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن 4 فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا، إثر غارة جوية على منزلهم وسط مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطينيان في قصف طال مخيم المغازي وسط القطاع، تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف للأسبوع الثاني على التوالي لمخيم البريج وسط القطاع، وأسفر عن إصابة العديد من الفلسطينيين وسط المخيم، الذي دمرت قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في شماله.
وفي شمال قطاع غزة، واصلت مدفعية قوات الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من مدينتي جباليا وبيت حانون، في وقت لا يزال الجوع والعطش وسوء التغذية تعاني منه آلاف الأسر الفلسطينية مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي قطع إمدادات الغذاء والدواء عن شمال القطاع، مما تسبب في حدوث وفيات في صفوف الأطفال والنساء وكبار السن، حسب تقارير لوزارة الصحة الفلسطينية.