بايدن يدشّن ضوابط جديدة لاستخدامات "الذكاء الاصطناعي" العسكرية والاستخباراتية

وتظهر هذه المذكرة، التي استعرضتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن هذه الضوابط تمنع الوكالات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية من استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات عسكرية خطيرة، مثل إطلاق الأسلحة النووية أو منع اللجوء إلى أراضيها.