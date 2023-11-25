الأردن تؤكد أهمية الاستمرار في العمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة

وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في العاصمة الأردنية عمان مع نظيريْه السلوفينية "تانيا فايون"، والبرتغالي جواو كرافينيو: "إن طرد أهل غزة لن يكون حلًّا ولكن سيزيد الوضع سوءًا"؛ داعيًا إلى ضرورة إلجام الهجمات الاستيطانية في الضفة، وضرورة التفات المجتمع الدولي إلى ما يحدث في الضفة الغربية؛ حيث إننا في مواجهة كارثة في غزة والضفة الغربية.