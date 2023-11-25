الأردن تؤكد أهمية الاستمرار في العمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أهمية الاستمرار في العمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة؛ مشيرًا إلى أن هذا العام هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في العاصمة الأردنية عمان مع نظيريْه السلوفينية "تانيا فايون"، والبرتغالي جواو كرافينيو: "إن طرد أهل غزة لن يكون حلًّا ولكن سيزيد الوضع سوءًا"؛ داعيًا إلى ضرورة إلجام الهجمات الاستيطانية في الضفة، وضرورة التفات المجتمع الدولي إلى ما يحدث في الضفة الغربية؛ حيث إننا في مواجهة كارثة في غزة والضفة الغربية.
وأفاد الصفدي بأن مجلس الأمن الدولي مسؤول عن الهمجية التي يمثلها العدوان الإسرائيلي، ونضغط لتبني مجلس الأمن قرارًا لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.
بدورها، أكدت وزيرة الخارجية السلوفينية، رفض بلادها التهجير القسري لسكان غزة، مضيفة أننا نريد وقفًا دائمًا لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
وأعربت عن تطلعها لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق مباحثات سلام وصولًا إلى حل الدولتين، لنضمن السلام الدائم والشامل في المنطقة؛ مؤكدة أن الصور الواردة من غزة مريعة.
من جهته، أكد وزير الخارجية البرتغالي، رفض بلاده تهجير أهالي غزة، مبينًا أن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي الوحيدة التي نرى من خلالها حلًّا للنزاع في المنطقة.
وأكد دعم بلاده للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة؛ مشددًا على أنه ليس هناك حل عسكري للوضع، وأن الحل هو الحل السياسي والدبلوماسي.