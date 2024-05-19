بيان رسمي ينفي العثور على حطام طائرة رئيسي .. وأوروبا تفعل "خدمة الخرائط"

نفى الهلال الأحمر الإيراني العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، أمير حسين عبداللهيان، بعد حادث تعرضت له مروحية كانت تقلهما مع آخرين في طريق العودة من منطقة حدودية مع أذربيجان، الأحد.
وتفصيلاً، نقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الإيراني الرسمي قوله إن "فرق الإنقاذ عثرت على حطام طائرة الرئيس رئيسي"، لكن وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء نقلت عن الهلال الأحمر الإيراني قوله إن "الأخبار المنشورة بشأن العثور على مروحية الرئيس رئيسي ومرافقيه غير صحيحة".
وفي هذا الإطار، دعا وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، إلى ضرورة "متابعة الأخبار من الجهات والوسائل الإعلامية الرسمية، مشيرًا إلى أن "الأحاديث والأقاويل المتداولة التي تتم مناقشتها على مختلف القنوات ليس لها مستند أو برهان"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
وأفادت وكالة "إرنا" في وقت سابق الأحد بأن فرق البحث والإنقاذ وصلت إلى موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه، في منطقة "ورزقان"، بينما أفاد مراسل لوكالة مهر بأن قوات الإنقاذ وصلت إلى مسافة كيلومترين من الموقع.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه فعّل نظام الخرائط الخاص به لمساعدة إيران في العثور على المروحية.
وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، عبر منصة إكس "بناء على طلب مساعدة من إيران، نفعّل خدمة خرائط الاستجابة السريعة كوبرنيكوس إي إم إس التابعة للاتحاد الأوروبي (..)".
ودعا المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الأحد، الإيرانيين إلى عدم القلق، قائلاً إن "شؤون الدولة لن تتعطل"، وذلك في أول تعليق له بعد الحادث.
وقبل ذلك، صرح مسؤول إيراني لوكالة "رويترز"، دون الكشف عن هويته، قائلاً إن الهليكوبتر سقطت، الأحد، أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف في طريق عودتها من زيارة للحدود مع أذربيجان.
وكانت السلطات الإيرانية كثفت منذ ظهر الأحد محاولاتها للوصول إلى موقع سقوط المروحية، إلا أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات بالغة في الوصول إلى مكان الحادث، بسبب الظروف الجوية الصعبة والتضاريس الجبلية الوعرة للمنطقة.
وقال وزير الصحة الإيراني إن عمليات البحث بسبب الضباب الكثيف "صعبة للغاية"، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم".
ووصفت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية المنطقة بأنها "غابة"، ومن المعروف أن المنطقة جبلية أيضًا. وبث التلفزيون الحكومي صورًا لسيارات دفع رباعي تتسابق عبر منطقة حرجية.
وبث التلفزيون الحكومي، في وقت سابق، صورًا للمصلين وهم يصلون في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد، أحد أقدس المواقع لدى الشيعة. كذلك في قم وغيرها من المواقع في جميع أنحاء البلاد.
وكان رئيسي عائدًا من منطقة حدودية مع أذربيجان، الأحد، بعدما افتتح سدًا مشتركًا مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف.
وقال رئيس أذربيجان إنه منزعج للغاية إزاء الأنباء بشأن ما جرى، مضيفًا: "بعد توديع الرئيس الإيراني اليوم، دعواتنا الآن لرئيسي ووفده".
وانُتخب رئيسي (63 عامًا) في 2021 وأمر منذ توليه منصبه بتشديد قوانين الأخلاق، كما أشرف على حملة قمع على الاحتجاجات المناهضة للحكومة ومارس ضغوطًا قوية في المحادثات النووية مع القوى العالمية.