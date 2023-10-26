الهلال الأحمر: 12 ألف نازح فلسطيني أجبروا على اللجوء إلى محيط مستشفى القدس وداخله

وأصبحت المستشفيات، وكذلك دور العبادة، أماكن يجبر المدنيون على اللجوء إليها في ظلّ قصف لا يتوقف؛ ظنًّا منهم أنها أقلّ عرضة للاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي.