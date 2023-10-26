الهلال الأحمر: 12 ألف نازح فلسطيني أجبروا على اللجوء إلى محيط مستشفى القدس وداخله

نشرت جمعيةُ الهلال الأحمر الفلسطيني، مقطعَ فيديو من مستشفى القدس وسط قطاع غزة؛ حيث يحتمي آلاف الأشخاص من القصف الإسرائيلي المستمر على المنطقة المحاصرة.
وفي منشور على موقع "إكس"، قالت المنظمة: إن 12 ألف شخص لجؤوا الى داخل المستشفى و"هم في حاجة ماسّة إلى الضروريات الأساسية للحياة".
ويَظهر في الفيديو أيضًا، أحد المراسلين وهو يقوم بجولة خارج المستشفى وفي داخله.
كما يَظهر رجال ونساء وأطفال يستريحون على أسرّة مؤقتة داخل الردهة الرئيسية للمستشفى.
وأصبحت المستشفيات، وكذلك دور العبادة، أماكن يجبر المدنيون على اللجوء إليها في ظلّ قصف لا يتوقف؛ ظنًّا منهم أنها أقلّ عرضة للاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي.