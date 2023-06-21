احتدام القتال في الخرطوم مع انتهاء الهدنة بين الجيش و"الدعم السريع"

وكان وقف إطلاق النار هو الأحدث في عدة اتفاقات هدنة عقدت من خلال محادثات بوساطة السعودية والولايات المتحدة في جدة، ومثلما حدث خلال أوقات وقف إطلاق نار سابقة، وردت تقارير عن انتهاكات من الجانبين.