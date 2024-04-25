"ماكرون" يطالب أوروبا بصياغة استراتيجية دفاعية ذات مصداقية في مواجهة روسيا

وأَضاف: "يجب أن نكون واضحين اليوم بشأن حقيقة أن أوروبا مهددة بالموت، ويمكن أن تموت، والأمر يعتمد فقط على خياراتنا، لكن هذه الاختيارات يجب أن نتخذها الآن لأنه في أفق العقد المقبل هناك خطر كبير يتمثل في إضعافنا أو حتى تراجعنا"، وفقًا لـ"فرانس برس".