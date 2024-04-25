"ماكرون" يطالب أوروبا بصياغة استراتيجية دفاعية ذات مصداقية في مواجهة روسيا

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب شامل حول أوروبا ألقاه في جامعة السوربون، اليوم (الخميس)، الدول الأوروبية بصياغة استراتيجية دفاعية أوروبية ذات مصداقية في مواجهة الصواريخ الروسية.
وقال "ماكرون": "لقد تغيرت قواعد اللعبة بسبب قوى مثل روسيا وإيران، والصحوة التي لا تزال ضعيفة للغاية في مواجهة إعادة التسلح الواسعة في العالم".
وأَضاف: "يجب أن نكون واضحين اليوم بشأن حقيقة أن أوروبا مهددة بالموت، ويمكن أن تموت، والأمر يعتمد فقط على خياراتنا، لكن هذه الاختيارات يجب أن نتخذها الآن لأنه في أفق العقد المقبل هناك خطر كبير يتمثل في إضعافنا أو حتى تراجعنا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وفي مواجهة فك الارتباط الأمريكي، دعا إلى أوروبا قوية قادرة على فرض احترامها وضمان أمنها واستعادة استقلالها الاستراتيجي.
ولفت إلى التدهور الاقتصادي في أوروبا مقارنة بالصين والولايات المتحدة.
وفي مواجهة روسيا، طالب الرئيس الفرنسي ببناء القدرة أوروبية في مجال الأمن والدفاع السيبراني.