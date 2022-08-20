مفاجآت "بوتين" و"جين بينغ".. ماذا يحمل زعيما الصين وروسيا لقمة العشرين؟

من جهته ذكر محلل مجلة "Oxford Political Review"، برايان فونغ، أن زيارة شي جين بينغ إلى جزيرة بالي الإندونيسية ستكون أول زيارة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كورونا، قائلًا: "يهدف قرار شي جين بينغ "لحضور قمة بالي" إلى إظهار موقع القوة والشفافية من أجل تعميق واستئناف الحوار "مع العالم كله" على المستوى الذي كان موجودًا قبل الجائحة"؛ بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".