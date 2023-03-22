الأمم المتحدة تحذر من استنزاف الموارد المائية على كوكب الأرض

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مقدمة تقرير قبل ساعات من مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه، الذي يُعقد لأول مرة منذ ما يقرب من نصف قرن: "إن الاستهلاك المفرط والتنمية المفرطة والاستغلال غير المستدام لموارد المياه والتلوث والاحتباس الحراري الخارج عن السيطرة، كلها عوامل تستنزف، قطرة تلو الأخرى، مصدر الحياة هذا بالنسبة للبشرية"، وفقًا لـ"فرانس برس".