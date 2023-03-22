الأمم المتحدة تحذر من استنزاف الموارد المائية على كوكب الأرض

حذّرت الأمم المتّحدة من استنزاف موارد كوكب الأرض المائية قطرة بعد قطرة، قبل بدء مؤتمر، اليوم (الأربعاء)، هدفه بحث الكيفية التي يمكن وفقها تلبية احتياجات مليارات البشر المعرضين لأزمة مائية عالمية وشيكة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مقدمة تقرير قبل ساعات من مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه، الذي يُعقد لأول مرة منذ ما يقرب من نصف قرن: "إن الاستهلاك المفرط والتنمية المفرطة والاستغلال غير المستدام لموارد المياه والتلوث والاحتباس الحراري الخارج عن السيطرة، كلها عوامل تستنزف، قطرة تلو الأخرى، مصدر الحياة هذا بالنسبة للبشرية"، وفقًا لـ"فرانس برس".
واعتبر "جوتيريش" أن "العالم يسير على نحو أعمى في طريق محفوف بالمخاطر.. وكلنا نعاني من عواقب ذلك".
وتعاني بعض المناطق من شحّ المياه، وتواجه أخرى كميات غزيرة منها؛ بسبب كثافة المتساقطات، أو تعاني من تلوث المياه، وتكرر المآسي يدفع التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الذي نُشر أمس إلى التحذير من "الخطر الوشيك لحدوث أزمة مياه عالمية".