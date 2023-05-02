الدنمارك تقلِّص وجودَها العسكري في العراق بدءًا من فبراير 2024

أعلن وزيرُ الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، اليوم "الثلاثاء"، أن الدنمارك تعتزم تقليصَ وجودها العسكري في العراق بدءًا من فبراير "شباط" 2024، وتركّز جهودها العسكرية بدلًا من ذلك على دول البلطيق بوضع كتيبة تحت تصرف حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ للدفاع عن المنطقة.
وبيّن "بولسن" أن الكتيبة ستضمّ ما بين 700 و1200 جندي، ويتوقَّع نشرها في لاتفيا بين أربعة وستة أشهر سنويًّا؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشار إلى أن بلاده تعتزم التبرع بمبلغ 1.7 مليار كورونة دنماركية "نحو 250 مليون دولار" لأوكرانيا؛ للأغراض العسكرية.