الدنمارك تقلِّص وجودَها العسكري في العراق بدءًا من فبراير 2024

أعلن وزيرُ الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، اليوم "الثلاثاء"، أن الدنمارك تعتزم تقليصَ وجودها العسكري في العراق بدءًا من فبراير "شباط" 2024، وتركّز جهودها العسكرية بدلًا من ذلك على دول البلطيق بوضع كتيبة تحت تصرف حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ للدفاع عن المنطقة.