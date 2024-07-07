استشهاد ثلاثة أسرى فلسطينيين لحظة الإفراج عنهم جنوب قطاع غزة

وأدانت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، هذه الجريمة البشعة؛ مؤكدة أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال العدوان على قطاع غزة؛ مشيرة إلى استشهاد العشرات منهم بسبب القتل المباشر أو التعذيب، إلى جانب الظروف الكارثية التي يعيشها أسرى غزة، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن عددهم ومكان اعتقالهم.