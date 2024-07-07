استشهاد ثلاثة أسرى فلسطينيين لحظة الإفراج عنهم جنوب قطاع غزة

استُشهد ثلاثة أسرى فلسطينيين اليوم، بالقرب من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، في قصف إسرائيلي استهدفهم لحظة الإفراج عنهم.
وأفادت مصادر فلسطينية، بانتشال ثلاثة شهداء مكبلي الأيدي استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحظة الإفراج عنهم، عند معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الذين اعتُقلوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأدانت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، هذه الجريمة البشعة؛ مؤكدة أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال العدوان على قطاع غزة؛ مشيرة إلى استشهاد العشرات منهم بسبب القتل المباشر أو التعذيب، إلى جانب الظروف الكارثية التي يعيشها أسرى غزة، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن عددهم ومكان اعتقالهم.