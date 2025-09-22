وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط: الاعتراف بدولة فلسطين يمثل لحظة تاريخية وبداية لمسار عمل مشترك

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر, أن قرار اعتراف بلاده بدولة فلسطين يمثل لحظة تاريخية وبداية لمسار عمل طويل ومشترك، مشددًا على أن الاعتراف هو خطوة أولى وليس النهاية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير البريطاني مع وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، حيث تم مناقشة قرار بريطانيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
ورحبت الوزيرة شاهين خلال الاتصال، بالقرار البريطاني، مؤكدة التزام بلادها بمواصلة السير في طريق السلام، بما يضمن تحقيق مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني.