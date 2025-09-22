وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط: الاعتراف بدولة فلسطين يمثل لحظة تاريخية وبداية لمسار عمل مشترك

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر, أن قرار اعتراف بلاده بدولة فلسطين يمثل لحظة تاريخية وبداية لمسار عمل طويل ومشترك، مشددًا على أن الاعتراف هو خطوة أولى وليس النهاية.