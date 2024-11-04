نداء استغاثة من غزة... مستشفى كمال عدوان يتعرض للقصف وإصابات بين الطواقم الطبية والمرضى

وقالت الوزارة في بيان، اليوم إن المستشفى يتعرض لقصف متكرر أدى إلى إصابات عديدة بين المرضى والطواقم الطبية، وسط صعوبة شديدة في التنقل داخل أقسام المستشفى لإنقاذ المصابين، وأعربت الوزارة عن قلقها من أن يكون هناك قرار بإعدام الكوادر الطبية التي بقيت في المستشفى ولم تتمكن من المغادرة بحسب سكاي نيوز عربية.