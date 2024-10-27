باحث ومفتش أممي: إسرائيل قصفت منشأة إيرانية نووية سابقة

وقال في منشور على منصة "إكس": "إن الملفات الأرشيفية أظهرت أن إيران أبقت على معدات اختبار مهمة في منشأة طالقان 2، وأنها ربما نقلت مواد مهمة قبل الضربة الجوية لكن حتى إذا لم تبق أي معدات في الداخل، فالمنشأة كانت ستقدم قيمة جوهرية لأي أنشطة مستقبلية مرتبطة بالأسلحة النووية".