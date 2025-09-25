هند قبوات: المبادرة السعودية القطرية لحظة تاريخية بعد 14 عاماً من المعاناة

وصفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، هند قبوات، المبادرة المشتركة بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأنها تمثل "لحظة تاريخية" للشعب السوري بعد 14 عاماً من المعاناة.
وقالت قبوات في تصريح على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن نريد الاستقرار في بلادنا، وأن ينعم الشعب السوري بالراحة، وهذه لحظة تاريخية بالنسبة لنا بعد 14 سنة من المعاناة".
وأكدت الوزيرة أن الدعم الاقتصادي يوفّر أرضية للدعم السياسي والاستقرار، معربة عن شكرها للمملكة العربية السعودية ودولة قطر، ولكل من وقف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة.