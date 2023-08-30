انقلابيو الغابون يعلنون تعيين الجنرال "نغيما" قائدًا للمرحلة الانتقالية

وبسؤاله عما إذا كان هذا الانقلاب مخططًا له منذ فترة طويلة أم إن إعلان نتائج انتخابات 26 أغسطس بفوز علي بونغو هو ما دفعهم للتحرك، أوضح نغيما أن "الجميع يعلم مدى الاستياء في الغابون. وبعيدًا عن هذا الاستياء، أضف إلى ذلك مرض رئيس الدولة (أصيب علي بونغو بسكتة دماغية في أكتوبر 2018 مما أدى إلى ضعفه). الجميع يتحدثون عن ذلك، لكن لا أحد يتحمل المسؤولية. ولم يكن له الحق في الخدمة لولاية ثالثة، وتم انتهاك الدستور، ولم تكن طريقة الانتخاب نفسها جيدة؛ فقرر الجيش أن يطوي الصفحة ليتحمل مسؤولياته".