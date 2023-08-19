أزمة النيجر.. وفد أممي يواصل اجتماعاته مع السلطات الانتقالية بعد عزل "بازوم"

وأكّدت السلطات في النيجر، وفق روسيا اليوم، للوفد الأممي؛ أن الرئيس المعزول محمد بازوم بخير، ويخضع للمراقبة، كما اتهمت وسائل الإعلام الدولية، وخاصة الغربية منها، بنشر الأكاذيب عن البلاد.