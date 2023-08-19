أزمة النيجر.. وفد أممي يواصل اجتماعاته مع السلطات الانتقالية بعد عزل "بازوم"

للبحث عن حلّ للأزمة التي تمرّ بها البلاد، بعد عزل الجيش للرئيس واستيلائه على السلطة؛ تواصل البعثة الأممية التي وصلت إلى نيامي أمس الجمعة اجتماعاتها مع السلطات الانتقالية في النيجر.
وتمّ استقبال البعثة في مكتب رئيس الوزراء المعيّن من قبل المجلس الانتقالي، ووزيري الدفاع والداخلية.
وندّدت النيجر خلال الاجتماع بالعقوبات الاقتصادية التي اعتبرها "غير قانونية وغير إنسانية".
وأكّدت السلطات في النيجر، وفق روسيا اليوم، للوفد الأممي؛ أن الرئيس المعزول محمد بازوم بخير، ويخضع للمراقبة، كما اتهمت وسائل الإعلام الدولية، وخاصة الغربية منها، بنشر الأكاذيب عن البلاد.
ووصلت البعثة الأممية إلى نيامي مساء أمس الجمعة، يرافقها الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل ليوناردو سيماو، والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في النيجر.
ولم ترافق البعثة أي شخصية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" أو الاتحاد الأفريقي.